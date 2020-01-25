Elazığ'daki depremin ardından tüm kurumlar seferber oldu. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Bu sırada bir UMKE görevlisinin, enkaz altındaki Azize isimli bir kadınla konuşması kameralara yansıdı. Görevli, telefondaki kadını sakinleştirmeye çalıştı.

Konuştuğu kişiye, "komşunun annesi senin sesini duyuyor mu?" diye soran görevli kürtçe de konuşarak yardım etmeye çalıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bu görüntülere ilişkin, "112 Acil ve UMKE ekibimizin enkaz altında kalan vatandaşlarımıza ulaşma çabası. Ortak dilimiz; kardeşlik..." ifadelerini kullandı.

Azize isimli kadın enkaz altından kurtarıldı

Kurtarma ekiplerinin dakikalar önce cep telefonu ile iletişim kurup sakinleştirdiği Azize isimli kadın yoğun çalışmalar sonucu enkaz altından çıkarıldı.