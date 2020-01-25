Elazığ'da artçı sarsıntılar devam ediyor
Haber Giriş:
Elazığ'da dün akşam meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Sivrice'de Saat 11.40'da 4,4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 11.40'da 4,4 büyüklüğünde bir artçı deprem kaydedildi.
Deprem, yerin 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Sivrice'deki 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında toplam artçı sayısı 300'e yaklaştı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 12:22