Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 11.40'da 4,4 büyüklüğünde bir artçı deprem kaydedildi.

Deprem, yerin 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Sivrice'deki 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında toplam artçı sayısı 300'e yaklaştı.