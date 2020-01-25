Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Trakya'nın çok bulutlu olacağı, buzlanma ve don olaylarının görüleceği tahmin ediliyor.

Bölgede sıcaklığın 2 ila 4 derece artması, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.