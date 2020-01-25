Bakan Turhan: Tüm birimlerimiz teyakkuz halinde
Haber Giriş: Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, deprem bölgesinde ulaşım ile ilgili tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğunu söyledi.
[Fotoğraf: AA]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Turhan, yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesinde iletişim ve ulaşım ile ilgili tüm birimlerimiz teyakkuz halinde, ulaşımı engelleyecek bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 10:24