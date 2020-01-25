Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Turhan, yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesinde iletişim ve ulaşım ile ilgili tüm birimlerimiz teyakkuz halinde, ulaşımı engelleyecek bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.