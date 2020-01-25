Dragos sahilinde demirli bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede, çevredeki 5 tekneye sıçradı. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada yangına müdahale etmeye çalışan bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.