Dragos sahilinde 6 teknede yangın
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İstanbul Dragos sahilinde demirli bir teknede çıkan yangın, çevredeki teknelere de sıçradı. Alevlere müdahale etmeye çalışan 1 kişi yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Dragos sahilinde demirli bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede, çevredeki 5 tekneye sıçradı. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bu sırada yangına müdahale etmeye çalışan bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Etiketler: dragos sahiliSon Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 09:08