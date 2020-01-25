Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki sarsıntı 40 saniye sürdü. Hasarı büyük oldu. Elazığ kent merkezinde 5, Sivrice ve Doğanyol ilçelerinde de 30 bina yıkıldı. Pek çok binada da derin çatlaklar oluştu,

Depremin hemen ardından Elazığ merkezde bir binada doğal gaz kaynaklı yangın çıktı.

Enkaz havadan görüntülendi

Türkiye merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremle sarsıldı. Deprem, Elazığ ve Malatya'da yıkımlara ve can kayıplarına yol açtı. Depremde yıkılan binalar havadan görüntülendi.