Depremzedeler için 6 tır yatak Malatya'ya gönderildi
Haber Giriş:
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen depremzedelere ulaştırılmak üzere AFAD'ın Düzce deposundan 6 tır yatak Malatya'ya gönderildi.
[Fotoğraf: AA]
Elazığ merkezli depremden etkilenen Malatya'daki depremzelere ulaştırılmak üzere, AFAD'ın Düzce Bölgesel Afet Lojistik Deposu'ndan 1716 adet katlanabilir yatak bölgeye ulaştırılmak üzere yola çıktı.
AFAD Düzce İl Müdürlüğü binasının bahçesindeki depodan, depremzedelerin yatak ihtiyacını gidermek amacıyla gecenin ilerleyen saatlerinde çalışma başlatıldı. 1716 adet katlanabilir yatak, 6 tıra yüklendi.
Daha sonra, tırlar Malatya'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi.
Etiketler: Elazığ depremi Doğu Anadolu Fay Hattı AFAD arama kurtarmaSon Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 07:36