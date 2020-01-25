Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğünde deprem sonrası gözler Türkiye deprem tehlike haritasına çevrildi.

Aktif deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye'nin deprem haritası 2018 yılında değişmişti.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) yenilenen deprem haritasına elektronik ortamda ulaşılabiliyor. Vatandaşlar yaşadığı bölgenin deprem riskini öğrenmek için interaktif olarak hazırlanan https://tdth.afad.gov.tr internet sitesinden adres bilgilerini girerek sorgulama yapabiliyor.

İşte Türkiye'nin deprem tehlike haritası:

[Harita: AFAD]