Türkiye'nin deprem tehlike haritası
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'nin 2018'de yenilenen deprem tehlike haritasına göre, bölgeler tehlike seviyesine göre, kırmızıdan beyaza doğru sıralanıyor. Kırmızı risk seviyesinin yüksekliğini ifade ederken, beyaz ise en az risk barındıran yeri gösteriyor.
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğünde deprem sonrası gözler Türkiye deprem tehlike haritasına çevrildi.
Aktif deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye'nin deprem haritası 2018 yılında değişmişti.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) yenilenen deprem haritasına elektronik ortamda ulaşılabiliyor. Vatandaşlar yaşadığı bölgenin deprem riskini öğrenmek için interaktif olarak hazırlanan https://tdth.afad.gov.tr internet sitesinden adres bilgilerini girerek sorgulama yapabiliyor.
İşte Türkiye'nin deprem tehlike haritası:
[Harita: AFAD]
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