TRT Haber deprem bölgesini havadan görüntüledi
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Türkiye merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Deprem, Elazığ ve Malatya'da yıkımlara ve can kayıplarına yol açtı. TRT Haber deprem bölgesini havadan görüntüledi.
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki sarsıntı 40 saniye sürdü. Hasarı büyük oldu. Elazığ kent merkezinde 5, Sivrice ve Doğanyol ilçelerinde de 30 bina yıkıldı. Pek çok binada da derin çatlaklar oluştu,
TRT Haber deprem bölgesinde
Türkiye merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremle sarsıldı. Deprem, Elazığ ve Malatya'da yıkımlara ve can kayıplarına yol açtı. TRT Haber depremde yıkılan binalar ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını havadan görüntüledi.
Etiketler: elazığ deprem Doğu Anadolu Fay HattıSon Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 12:35