Depremde 26 evin hasar gördüğü Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Bulutlu köyünde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının koordinesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce konteyner mahalle kurulacak. Köye 500 metre mesafedeki alanda kurulacak 26 konteyner evde depremzedeler kalacak.

Konteyner mahallenin alt yapısının kurulmasına destek veren Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, depremzedelere sıcak yemek dağıtımı da yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

"Buradaki evlerin hepsi ağır hasar gördü"

Depremde evi ağır hasar gören 57 yaşındaki Mehmet Özcan, "Evimiz yıkıldı, deprem olduğu anda biz odadaydık. Kapıyı açamadık, yatak ve misafir odamız çöktü. Biz kendimizi dışarı attığımızda toz, toprak içerisindeydik. Kendimizi dışarı zor attık. O heyecandan ne yaptığımızı da bilmiyorduk" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Köylerinde can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu belirten Özcan, şunları söyledi:

"Rabbime şükür can kaybı olmadı, Cenabı Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz, valimiz, büyükşehir belediye başkanımız geldi, hasar tespiti yaptı. Şükür, yardımlar da geliyor. Battaniye geldi, konteyner kuruluyor yukarıda. Caminin lojmanında kalıyoruz. Buradaki evlerin hepsi ağır hasar gördü."

[Fotoğraf: AA]