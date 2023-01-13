Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 22:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gölbaşı'nda doğal gaz vanasındaki sızıntı paniğe neden oldu
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde doğal gaz vanasında meydana gelen sızıntı paniğe neden oldu.
Şafak Mahallesi Polis Akademisi Kavşağı'ndan geçen doğal gaz hattında sızıntı olduğu yönünde ihbar alan Gölbaşı Emniyet Müdürlüğü Ekipleri caddeyi güvenlik şeridi ile kapattı.
Güvenlik güçleri, patlama ihtimaline karşı cadde üzerindeki binalarda yaşayanları da tahliye etti.
Bölgeye gaz akışı sağlayan ana vanayı kapatan Başkentgaz ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla sızıntı yaşanan vana onarıldı.
Paniğe neden olan sızıntıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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