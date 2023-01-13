Bekir Kayacı idaresindeki tır, Saray Mahallesi'nde gübre indirmek için bir deponun önünde durdu.

Araçtaki gübrelerin boşaltılması esnasında direksiyonda sürücüsü bulunmayan tır, fren arızası nedeniyle hareket etti.

[Fotoğraf: AA]

Eğimli yolda hızlanan tır, önce 3 otomobile, ardından da bir mağazanın duvarına çarparak durabildi. Kaza nedeniyle araçlarda ve mağaza duvarında hasar oluştu.

Tır sürücüsü Kayacı, gazetecilere, tırın kendiliğinden hareket ettiğini belirterek, olay anını anlattı.

[Fotoğraf: AA]