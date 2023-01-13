Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 16:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Freni tutmayan tır, 3 araca ve mağaza duvarına çarparak durabildi
[Fotograf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesinde yük indirilirken freni arızalanan tır, 3 otomobile ve bir mağazanın duvarına çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.
Bekir Kayacı idaresindeki tır, Saray Mahallesi'nde gübre indirmek için bir deponun önünde durdu.
Araçtaki gübrelerin boşaltılması esnasında direksiyonda sürücüsü bulunmayan tır, fren arızası nedeniyle hareket etti.
[Fotoğraf: AA]
Eğimli yolda hızlanan tır, önce 3 otomobile, ardından da bir mağazanın duvarına çarparak durabildi. Kaza nedeniyle araçlarda ve mağaza duvarında hasar oluştu.
Tır sürücüsü Kayacı, gazetecilere, tırın kendiliğinden hareket ettiğini belirterek, olay anını anlattı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Mersin
Son Haberler
- 16:47
- 16:46
- 16:46
- 16:16
- 16:04
Sıradaki Haber
Osmaniye'de patlayan televizyon yangın çıkardı: 1 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz