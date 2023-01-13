Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 14:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Antalya'da yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları sürüyor
[Fotograf: İHA]
Antalya’nın Kaş ilçesinde belediye ekipleri, yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle yolların kapanma ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürüyor.
Antalya'da kuvvetli yağış etkisini sürdürürken, yüksek kesimlerde de kar yağışı görülüyor.
Gömbe Mahallesi başta olmak üzere civar mahallelerde geceden beri yağan kardan dolayı bölgede olumsuz bir durum yaşanmaması adına ekipler, yol açma çalışması başlattı.
[Fotoğraf: İHA]
Etkili olan kar yağışı sonrası ekiplerin anında çalışmalara başladığı ve bir sorun yaşanmadığı aktarıldı.
Etiketler: Antalya Kar Yağışı
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