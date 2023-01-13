Antalya'da kuvvetli yağış etkisini sürdürürken, yüksek kesimlerde de kar yağışı görülüyor.

Gömbe Mahallesi başta olmak üzere civar mahallelerde geceden beri yağan kardan dolayı bölgede olumsuz bir durum yaşanmaması adına ekipler, yol açma çalışması başlattı.

[Fotoğraf: İHA]

Etkili olan kar yağışı sonrası ekiplerin anında çalışmalara başladığı ve bir sorun yaşanmadığı aktarıldı.