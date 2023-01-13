Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 13:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Malatya'da hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi, "silahlı tehdit" suçundan aranan F.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, 16 yıl 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunun hükümlüyü operasyonla yakaladı.
F.D, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Malatya
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