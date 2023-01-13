Tarihi binlerce yıl öncesine kadar giden eski Ankara’nın en önemli meydanların biri olan Samanpazarı, 1980’lerde ortadan kalkmıştı. Buraya yapılan belediye binası yıkılarak yeniden yeşil alana ve şehir meydanına dönüştürülüyor.

Ankara Kalesi yanında dünyanın en önemli müzelerinden biri olan Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Selçuklu, Osmanlı, Ahiler döneminden kalan Alaaddin Camii, Zincirli Camii, Ahi Yakup Camii, Aslanhane Camii, Tacettin Camii, İstiklal Marşı’nın yazıldığı ev, hastaneler, üniversiteler, tarihi Hamanönü evleri, Samanpazarı çevresinde yer alıyor. Tarihi Ankara’ya ait neredeyse tüm mekanların ortasındaki meydan, 1980’li yıllarda yapılan belediye binası ile farklı bir işleve bürünmüştü. Ancak Altındağ Belediyesi’nin buradan taşınmasının ardından, alanın nasıl kullanılacağı konusunda farklı değerlendirmeler ortaya çıktı.



Dünyadaki örnekler

Alanın kullanımı ile ilgili olarak dünyadaki örnekler incelendi. Özellikle Paris, Roma, Barselona gibi köklü tarihe sahip şehirlerde, tarihi bölgelerde yeni binaya izin verilmemesi, eskiyen ve restore edilemeyen binaların yıkılarak yeşil alana dönüştürülmesi örnek alındı. Bu bölgenin tarihi özelliğine yeniden kavuşturulması için Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı ile görüşmeler yapıldı. Bakanlığın da desteğiyle, bölgenin yeniden tarihine uygun olarak ‘meydan’ yapılmasına karar verildi.



18 dönümlük alan

Bakanlık ve belediye iş birliği ile proje hazırlandı. Projeye göre Samanpazarı Meydanı yeniden eski fonksiyonu ile düzenlenecek. 18 dönümlük alan, yeşil alana dönüştürülecek. Altında ise 400 araçlık bir otopark olacak. Bu bölgede en önemli sorunların başında trafik ve otopark sorunu geliyor. Hastaneler ve turist kafileleri nedeniyle, birçok ara sokak otopark gibi kullanılıyordu. Bu sorunu gidermek için otobüslere de park için cepler planlandı.



Kütüphane ve turizm bürosu

Bölgede üniversiteler bulunması nedeniyle, yeşil alana ek olarak, eski Ankara evleri görünümünde bir kütüphane de planlandı. Ayrıca belediyenin bir irtibat bürosu ile bir turizm bürosu burada hizmet verecek. Değişikliğin en önemli faydalarından biri, Ankara’nın hava kalitesiyle ilgili olacak. 1928 yılında Ankara’nın şehir planı çizen Hermann Jansen, Kocatepe, Hacettepe gibi tepelerin boş bırakılmasını ve hava akımının kesilmemesini önermişti. Ancak zamanda bu bölgelerde de bina yoğunluğu yaşandı. Bu nedenle Ankara’da en kirli hava, Sıhhiye’de ölçülüyor. Binanın yıkılması ve yeşil alana dönüştürülmesiyle, hava kirliliği de azalacak.



Gelecek yıl tamamlanacak

Bölgenin oldukça değerli olduğunu ancak şehir ve insan yaşamını düşünerek bu kararı aldıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, şunları anlattı:

“Ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında önemli işler yapıldı. Ancak Ankara Türkiye’nin başkenti ve biz de tarihi Ankara’nın üzerinde bulunuyoruz. Bu nedenle bu bölgede şehri rahatlatacak bir düzenlemeyi tercih ettik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’un önemli desteği oldu. 1980’lerde vasfını kaybeden meydanı, insanların dinleneceği, vakit geçireceği, bölgedeki tarihi ve turistik mekanları gezmek için kullanacağı bir merkeze dönüştürüyoruz. Altındaki otoparkla önemli bir sorunu çözerken, çevresindeki binaların da dış görünüşlerine ilişkin bir proje hazırladık. Burası yeniden tarihi Ankara’yı hatırlatarak, zamanda bir yolculuk yapmak isteyenlerin de aradıklarını bulacakları yer olacak. Şimdiden tarihi camilerin, yapılan siluetleri ortaya çıkmaya başladı.”

Samanpazarı, yenilenmiş haliyle önümüzdeki yıl Ankaralılar ve turistlere meydan olarak hizmet verecek.