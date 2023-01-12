Nihan Işık ve köpeği Çakıl…

Onların yolları 14 yıl önce Eskişehir’de kesişti.

Nihan’ın ebeveynlerinden gizlice evde beslemeye başladığı golden retreiver cinsi köpeği, anne ve babası ilk başlarda onaylamasa da bugün hepsi onu ailenin bireyi olarak görüyor.

Yılların verdiği yorgunluk bugün Çakıl’a zor zamanlar yaşatsa da Nihan ve ailesi sevimli dostlarının yanında olmaya devam ediyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Babası ile birlikte tasarladı

14 buçuk yaşındaki Çakıl’ın kalp ve karaciğer rahatsızlığı bulunuyor.

Bunların üzerine bir de romatizma hastalığı eklenen Çakıl, birkaç adım dışında yürüyemez duruma geldi. Çakıl’ın sokaklardan kopmasını istemeyen Nihan, babasıyla birlikte el arabası tasarladı.

Yaklaşık bir yıldır sevimli dostunu bu araba ile Eskişehir’de gezdiren Nihan, sokaklarda tebessümle karşılanan bir sima haline geldi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

“En çok çocuklar ilgi gösteriyor”

Durumu “Bazıları çok şaşırıyor. Cadde boyunca bakanlar oluyor. Artık bu muhitte herkes alıştı” diyerek özetleyen Nihan Işık, özellikle çocukların kendilerine ilgi gösterdiğini söylüyor.

Çakıl’la hemen hemen her yere birlikte gittiklerini belirten Nihan Işık, önceleri zorlansa da artık bu duruma alıştığını belirtiyor.

Nihan’ın Çakıl ile ilgili zorlandığı tek an sağlığının tehlikede olduğu zamanlar.

Çakıl belirli bir yaşa gelmesine rağmen hala gelecek planları yapan Nihan,

“Ondan bir gün ayrılmak zorunda olacağım düşüncesini şu yaşında bile tam olarak kabul edemiyorum” diyor.



Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu

