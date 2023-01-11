Sosyal medyada onu dinleyip de hayran olmayan neredeyse yok gibi. Üstelik bu üne bir günde kavuştu. Siparişini götürdüğü yerde piyanonun başına geçti. Gönülleri on anda mest etti. Muharrem Can İncir 19 yaşında. Üniversite öğrencisi ve aynı zamanda motokuryelik yapıyor.

Sipariş teslimi için gittiği otelde gördüğü piyanoyu çalmak için izin istedi. Piyanonun başına geçti ve Mozart’ın Türk Marşı'nı çaldı. Görüntü gün boyunca paylaşıldı ve ilgi çığ gibi büyüdü.

En büyük hayali konservatuvar

Can İncir, TRT Haber'e sosyal medyada gündem olan o anları şöyle anlattı;

Piyano almak istiyordum. O yüzden kuryelik yapıyorum. Siparişi götürdüğümde otele girdiğimde piyanoyu gördüm. Herhalde izin vermezler diye düşündüm. İzin verdiler piyano çalmama. Tük Marşını çaldığımda bunu çok beğendiler. Ben bu parçayı çok eskiden beri çalıyorum. Bana da attılar videoyu ben de paylaştım ve bu çok ilgi topladı.

O videodan sonra sağ olsunlar ünlüler yazdı, arkadaşlar yazdı, akrabalar yazdı. Ondan sonra içimde daha çok bir ilgi oldu piyanoya karşı. Eskiden bir org almıştım. O orgla başladım youtube'dan tuşları ezberleyerek nota eğitimi almadan hocaya gitmeden kendi başıma evde öğrendim. Geleceğe yönelik konservatuvar düşünüyorum. Konservatuvara girdiğimde gelecekte belki güzel bir piyanist olurum.

Haber: Yavuzhan Caner

Kamera: Selim Bayram