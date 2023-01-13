Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 13:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizi kirleten gemiye 10 milyon 61 bin lira ceza
[Fotograf: İHA]
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, denizi kirlettiği belirlenen gemiye 10 milyon 61 bin lira ceza uygulandığını açıkladı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, belediye ekiplerinin limana giriş için sıra bekleyen bir geminin denizi kirlettiğini tespit ettiğini belirtti.
Gemiye 2 gün arayla ceza yazıldığı bilgisini veren Seçer, "Ekiplerimiz, denizi kirlettiği için 2 gün arayla önce 3 milyon 674 bin, bugün de 6 milyon 387 bin lira ceza yazdı. Sorumlu olduğumuz bölgelerde denizlerimizi bir çöplük gibi kullanmayı alışkanlık haline getirenlere göz açtırmadık, açtırmayacağız" dedi.
Etiketler: Mersin
Son Haberler
- 15:12
- 15:11
- 15:01
- 15:06
- 14:49
Sıradaki Haber
Tekirdağ'da peynir fabrikasında zehirlenen 16 işçi hastaneye kaldırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz