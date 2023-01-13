Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, belediye ekiplerinin limana giriş için sıra bekleyen bir geminin denizi kirlettiğini tespit ettiğini belirtti.

Gemiye 2 gün arayla ceza yazıldığı bilgisini veren Seçer, "Ekiplerimiz, denizi kirlettiği için 2 gün arayla önce 3 milyon 674 bin, bugün de 6 milyon 387 bin lira ceza yazdı. Sorumlu olduğumuz bölgelerde denizlerimizi bir çöplük gibi kullanmayı alışkanlık haline getirenlere göz açtırmadık, açtırmayacağız" dedi.