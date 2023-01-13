Tuzla, Tepeören Mahallesi, Tepeviran Caddesi üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda; İSKİ ekipleri cadde üzerinde kazı çalışması yaptığı sırada doğal gaz borusu patladı.

Patlamanın etkisiyle bir işçi yaralanırken, doğalgaz borusundan çıkan alevler AK Parti Tepeören Teşkilat Bürosu ile park halindeki bir kamyonete sıçradı.

[Fotoğraf: DHA]

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaralı işçiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan işçinin tedavi altına alındığı hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

[Fotoğraf: DHA]

Ekipler doğalgazı kesti

İtfaiye ekipleri yanan seçim bürosuna ve kamyonete köpüklü su sıkarak müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren söndürme çalışmaları sonucunda seçim bürosu ile 2 katlı bir binanın dış cephesinde hasar meydana gelirken kamyonet kullanılamaz hale geldi.

İGDAŞ ekipleri cadde hattındaki gazı keserek çevrede önlem aldı.

[Fotoğraf: DHA]

Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

[Fotoğraf: DHA]