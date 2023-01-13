Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 12:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güneydoğu için sağanak uyarısı
Türkiye'nin güneydoğusundaki bazı bölgelerde yarın sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman il geneli, Gaziantep'in doğusu, Şanlıurfa'nın batısı ve Malatya’nın güney ilçelerinde gece yarısından itibaren sağanak etkili olacak.
Bu bölgelerdeki 1100 metre üzeri rakımlı yerlerde ise kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar bekleniyor.
Yağışların yarın gece yarısına kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
Etiketler: Sağanak Yağış Hava Durumu Güneydoğu Anadolu Bölgesi
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