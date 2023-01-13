Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 12:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
T-70 tipi helikopter Hava Kuvvetleri'nin emrinde
Genel Maksat Helikopteri Tedariki Projesi kapsamında ilk T-70 tipi helikopter Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.
Teslimata ilişkin görüntüler, Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Paylaşımda, teslim töreninin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinde icra edildiği ve teslim alınan helikopterin görev yapacağı 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında su takı töreniyle karşılandığı duyuruldu.
Genel Maksat Helikopteri Tedariki Projesi kapsamında ilk T-70 tipi helikopterin Hv.K.K.lığına teslim töreni TUSAŞ tesislerinde icra edildi. Teslim alınan helikopter görev yapacağı 3’üncü Ana Jet Üs K.lığında (Konya) havacılık geleneği olan su takı töreni ile karşılandı.#MSB pic.twitter.com/GisnllFftm— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 13, 2023
Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri Milli Savunma Bakanlığı
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