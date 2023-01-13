Doğu, Sibirya soğuklarının etkisi altında. Gece hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 21, Kars'ta 17, Erzurum'da 13, Ağrı'da ise 12 derece ölçüldü

Erzurum

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 13 derece ölçüldüğü Erzurum'da, bazı şadırvan ve çeşmelerin çevresi, araçların camları ile kaldırım ve yollar buz tuttu.

Bazı sürücüler ise araçlarını dondurucu soğuklardan korumak için bez ile örttü.

[Fotoğraf: İHA]

Kars

Termometrelerin sıfırın altında 17 dereceyi gösterdiği Kars'ta ise dereler ve göletler buzla kaplandı.

Bitki ve ağaçların kırağı tuttuğu kentte, iş yerlerinin camları buz tuttu.

Sarıkamış ilçesinde de akarsular dondu, doğal gaz bacalarında sarkıtlar oluştu.

İlçedeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kırağı tutan sarıçam ağaçları güzel görüntü oluşturdu.

Akyaka ilçesi de kar yağışıyla beyaza büründü.

[Fotoğraf: AA]

Ardahan

Ardahan'da hava sıcaklığı gece sıfırın altında 21 derece ölçüldü.

Kentte dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Akarsu ve göletlerin donduğu kentte, bazı ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu.

[Fotoğraf: İHA]

Ağrı

Ağrı’da da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Termometrelerin gece eksi 12 dereceyi gösterdiği kentte dereler buzla kaplandı.

[Fotoğraf: AA]

Ev ve iş yeri camlarının buzla kaplandığı kentte, bitkiler kırağı tuttu.

Karın yağmadığı Eleşkirt ilçesinde ise vatandaşlar hayvanlarını dağlık alanlarda otlatmaya devam ediyor.

[Fotoğraf: İHA]