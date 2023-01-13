İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte ve kaçak akaryakıtla ilgili çalışma yaptı.

Ekipler, madeni yağ, geri dönüşüm veya boya kimyasallarının üretimine yönelik faaliyet gösteren bazı firmalardan temin edilen akaryakıt karışımlı malzemelerin kapalı kasa fiber tanklı araçların içerisinde akaryakıta dönüştürüldüğü ve kaçak yollardan satışının yapıldığını belirledi.

181 bin 700 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi

Çalışmaların ardından İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 181 bin 700 litre karışımlı akaryakıt ele geçirilirken 3 kamyon, 4 kapalı kasa kamyonet, çekici, dorse ve 3 tanker ile malzemelere tedbir konuldu.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.