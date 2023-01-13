Yaşlı ve parası olduğunu düşündükleri Alman vatandaşlarını hedef olarak seçtiler, "çekilişten para kazandınız, ön ödeme yapıp parayı alabilirsiniz" yalanını söylediler.

Kendilerini Alman polisiymiş gibi gösteren şebeke 6 kişiyi binlerce euro dolandırdı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri şikayet üzerine çalışma yaptı. İstanbul ve Almanya’da yapılan operasyonlarda şebeke elebaşı ile birlikte 29 kişi yakalandı.

İstanbul'da, kendilerini Alman polisi olarak tanıtarak Alman vatandaşlarını dolandıran şebeke çökertildi. Operasyonun detaylarına @trthaber ulaştı.https://t.co/5ShlwKVQSs pic.twitter.com/0n8MXLLldt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 13, 2023

Yeni bilgilerle soruşturma genişletildi, İstanbul merkezli 3 ilde ikinci dalga operasyon düzenlendi. 8 kişi daha gözaltına alındı.

Operasyonun detaylarına TRT haber ulaştı.

Mağdurdu çete üyesi oldu

Şebeke üyeleri 6 Alman vatandaşını toplam 394 bin euro dolandırdı. Şüpheliler polis takibinden kaçmak için aralarında şifreli konuşmalar da yaptı. Mağdurları "müşteri" diye adlandırdıkları tespit edildi.



Şüphelilerden birinin, şebeke tarafından 46 bin euro dolandırıldığı, ancak şikayetçi olmak yerine çeteye katılan bir Alman olduğu belirlendi.

Almanya ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheli tutuklandı. 8 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.