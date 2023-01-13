Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamyonet, park halindeki araçlara çarpıp apartman boşluğuna devrildi
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir kamyonet, park halindeki araçlara çarparak apartman boşluğuna devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü yaralanırken, araçlarda maddi hasar oluştu.
A.Y'nin kullandığı kamyonet, Merkez Mahallesi Memleket Caddesi'nde yol kenarındaki araçlara çarptıktan sonra istinat duvarını yıkarak apartman boşluğuna devrildi.
[Fotoğraf: AA]
Kazada sürücü yaralandı, araçta hasar oluştu. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan A.Y, hastaneye kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
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