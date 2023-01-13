Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattında incelemelerde bulundu, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, metronun 22 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacağını duyurdu.

Karaismailoğlu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den sadece 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecektir. Saatte 120 kilometre hız ile Türkiye'nin en hızlı metro araçları da bu hattımızda çalışacaklar."