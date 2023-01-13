Kentte 3 gün önce başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran yağış, sokak ve caddelerde su birikintileri oluşturdu.

Yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşanırken, yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

Yüksek dalgaların oluştuğu Konyaaltı sahilinde derelerden gelen sular nedeniyle denizin rengi değişti.

Bazı vatandaşlar sağanağa rağmen sahil bandında köpekleriyle yürüyüş yaptı, bazıları da fotoğraf çekti.

[Fotoğraf: AA]

Boğaçayı çağlayana döndü

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinden geçen Boğaçayı'nın debisi yükseldi, denizle buluştu. TRT Haber, bölgedeki fırtına ve sağanağın ardından son durumu aktardı.

Antalya’da etkili olan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Konyaaltı ilçesinden geçen Boğaçayı’nın debisi yükseldi. TRT Haber ekibi bölgedeki son durumu aktardı.https://t.co/UB79YtvSZg pic.twitter.com/A0K2Yq4Hi7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 13, 2023

Kente son 3 günde metrekareye 272 kilogram yağış düştü

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, son 24 saatte Kemer'de metrekareye 193, Antalya merkezde ise metrekareye 162 kilogram yağışın düştüğünü söyledi.

Gültekin, son 72 saatte ise Antalya merkez Muratpaşa'da metrekareye düşen yağış miktarının 272 kilograma ulaştığını açıkladı.

[Fotoğraf: AA]

Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının 94 santimetre olduğunu açıklayan Gültekin, şiddetli yağışın günün ilerleyen saatlerinde Antalya'nın batı ilçelerinde etkisini sürdüreceğini aktardı.

[Fotoğraf: AA]

Yağışlı hava devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'nın batı kesimlerine şiddetli yağış uyarısında bulundu.

'Turuncu' kodla uyarı yapılan Finike, Kumluca, Kemer ilçelerinde ise yağışın, yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olarak akşam saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.