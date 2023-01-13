Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 08:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya'ya 'turuncu' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Meteoroloji, Antalya'nın batı kesimlerine kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre, Antalya'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) yağış bekleniyor.
'Turuncu' kodla uyarı yapılan Finike, Kumluca, Kemer ilçelerinde ise yağışın, yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olarak akşam saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.
Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Etiketler: Antalya Hava Durumu Sağanak Yağış
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