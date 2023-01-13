Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre, Antalya'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) yağış bekleniyor.

'Turuncu' kodla uyarı yapılan Finike, Kumluca, Kemer ilçelerinde ise yağışın, yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olarak akşam saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.