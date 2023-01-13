Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 06:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 260,43 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.31'de Girit Adası'nın güney doğusu açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deniz yüzeyinin 6,86 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 260 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 13, 2023
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2023-01-13
Saat:06:31:39 TSİ
Enlem:34.858 N
Boylam:25.646 E
Derinlik:6.86 km
Detay:https://t.co/qlXBwXvplP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Akdeniz Bölgesi Deprem Muğla
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