Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 05:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ataşehir'de hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]
İstanbul Ataşehir'de hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Edirne yönüne giden Berk Şahin idaresindeki otomobil, D-100 kara yolu Kozyatağı Kavşağı mevkiinde, önce Sinan Altınzencir'in kullandığı hafif ticari araca ardından bariyerlere çarptı.
Sürücü Şahin, hasar gören aracında sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkartılan Şahin'in hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Şahin'in cenazesi, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kara yolunda bir süre aksayan trafik ise araçların çekilmesi sonrası normale döndü.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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