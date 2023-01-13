Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 03:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de apartman yangını: 6 kişi dumandan etkilendi
[Fotograf: İHA]
Nevşehir'de bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde bulunan 10 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede yangın çıktı.
Kimsenin bulunmadığı dairedeki yangını fark eden bina sakinleri, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye etti.
Yangında dumandan etkilenen 6 kişi, sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kişilerin genel sağlık durumu iyi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, söz konusu dairede büyük hasar oluştu. İlk incelemeye göre, yangının prize takılan şarj aletinden çıkmış olabileceği belirtildi.
Son Haberler
- 04:20
- 03:38
- 02:51
- 02:41
- 01:57
Sıradaki Haber
Ordu'da dalgalar nedeniyle iskele yaya trafiğine kapatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz