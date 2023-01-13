Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 00:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de minibüs ile cip çarpıştı: 7 yaralı
[Fotograf: DHA]
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde minibüs ile cipin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
M.Y. idaresindeki minibüs, Gesi Caddesi'ndeki kavşakta, A.C. yönetimindeki ciple çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan E.C., Y.C., H.Ö., A.Ö. ve Y.G. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Kayseri Trafik Kazası
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