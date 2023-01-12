Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe 21:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekstil atölyesinin buhar kazanı patladı
[Fotograf: DHA]
İstanbul'da bir iş merkezindeki tekstil atölyesinin buhar kazanı patladı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken patlama anında caddeye düşen molozların görüntüleri kameraya yansıdı.
Yıldıztepe Mahallesi Bağcılar Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın üçüncü katındaki tekstil firmasının buhar kazanı, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
Patlamanın etkisiyle kazan aşağı düştü, park halindeki 4 araçta hasar oluştu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Polis çevrede tedbir alırken, itfaiye görevlileri incelemede bulundu.
Çalışmaların tamamlanması ve enkazın kaldırılmasının ardından cadde tekrar trafiğe açıldı.
Bu arada patlama anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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