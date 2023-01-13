Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 02:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da dalgalar nedeniyle iskele yaya trafiğine kapatıldı
[Fotograf: AA]
Ordu'nun Altınordu ilçesinde dalgalar nedeniyle iskeleye yaya girişi kısıtlandı.
Karadeniz sahilindeki ilçede denizde zaman zaman yaklaşık 5 metre yüksekliğinde dalgalar oluştu.
Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, rıhtım bölgesindeki iskelenin girişini bariyerlerle yayaya kapattı.
Vatandaşlar, bariyerler arkasında ve farklı noktalarda dalgaları cep telefonuyla görüntüledi.
Kent sakinlerinden Erdem Kahya,Karadeniz'de bu akşam dalganın çok yüksek olduğunu söyledi.
Önlem amacıyla buranın kapatıldığını dile getiren Kahya, "Burada olta balıkçılığı yapıyoruz. Denizin bu halde olması bizim için çok sakıncalı. Biz de o noktaya girmedik zaten" dedi.
Etiketler: Ordu
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