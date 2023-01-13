Kuşadası Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Grup Amirliği ekiplerince, ilçedeki kamu arazilerinin usulsüz şekilde kullanılmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Kuşadası Milli Emlak Eski Müdür Vekili Y.Ö., yine aynı kurumda memur olarak görev yapan T.D. ile A.Ö. ve E.Ş. tutuklandı.

Olay

Kuşadası'nda 10 Ocak'ta "rüşvet", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma" ve "hakkı olmayan yere tecavüz" suçlamalarıyla 2'si kamu çalışanı 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlıların sahte belgelerle ilçedeki bazı kamu arazilerini işgale açtıkları, kiraladıkları ve sattıkları, bu suretle haksız menfaat temin ettikleri ve kamuyu zarara uğrattıkları iddia edilmişti.