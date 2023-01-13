Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 08:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 176 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 176 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün İstanbul'da düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin bilgi verdi.
Açıklamada, 26 kilo uyuşturucu madde ve 84 bin 325 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ifade etti.
Kökünü Kurutana Kadar Devam❗— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) January 13, 2023
İstanbul İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 12 Ocak'ta İstanbul genelindeki operasyonlarda toplam;
◾176 KİŞİ GÖZALTINDA
◾26 kilo Uyuşturucu Madde
◾84.325 adet Ecstasy/Captagon Hap
ELE GEÇİRİLDİ
Kahraman Polislerimize tebrikler????
Etiketler: İçişleri Bakanlığı İstanbul Narkotik Süleyman Soylu Uyuşturucu
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