İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün İstanbul'da düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, 26 kilo uyuşturucu madde ve 84 bin 325 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ifade etti.