Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 11:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Marketteki bıçaklı gasp girişimini müşteri önledi: O anlar kamerada
İzmir'de bir markete giren bıçaklı gaspçı, iş yerinde alışveriş yapan müşteri tarafından darbedilerek durduruldu. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir markette uyuşturucu etkisinde olduğu öne sürülen bir kişi markete gelerek elindeki bıçağı gösterip gasp girişiminde bulundu.
Bu esnada markette alışveriş yapan müşteri A.Ç., kapüşonlu gaspçıya tepki verdi.
Şüpheli elindeki bıçakla müşterinin üzerine yürüdü, kısa süren boğuşma sonrası A.Ç. yumruk darbeleriyle gaspçıyı durdurdu. Daha sonra gaspçı marketten kaçarak uzaklaştı.
O anlar marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Etiketler: İzmir
Son Haberler
- 12:12
- 12:02
- 12:03
- 11:56
- 11:56
Sıradaki Haber
Antalya'ya son 3 günde 272 kilogram yağış düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz