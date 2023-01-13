Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında yapımına başlanan, her biri 4 bin 300 metre olmak üzere toplam 8 bin 600 metrelik çift tüpten oluşan Geminbeli Tüneli'nde çalışmalar sürüyor.

Vali Yılmaz Şimşek, Zara-Suşehri kara yolundaki tünel inşaat alanında incelemede bulundu.

Karayolları 16. Bölge Müdürü Mustafa Horuz ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Şimşek, tünel içerisine girerek çalışmaları yerinde gördü, işçilerle sohbet etti.

Şimşek, tünelin tamamlanmasıyla daha rahat ve hızlı ulaşım gerçekleşeceğini ifade ederek, hem yakıt hem de zaman tasarrufu sağlanacağını belirtti.

[Fotoğraf: DHA]

Çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı

Kış şartlarının çetin geçtiği bölgede tünelle ulaşımın daha çok güvenlik ve konforlu sağlanacağını vurgulayan Şimşek, "2017 yılında başlanılan tünel çalışmalarında memnuniyetle görüyoruz ki yüzde 80’lik bir fiziki çalışma tamamlanmış durumda. İnşallah bu yıl sonu itibariyle tünelin tamamı hizmete açılacak ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak" ifadesini kullandı.

Şimşek, tünelin bir tüpünün açılarak nihai beton kaplama işlemlerinin devam ettiğine, bir diğerinde ise ışığın görünmesine 100 metre kaldığına dikkati çekerek, "Nihai beton kaplama çalışmalarının ardından havalandırma, ışıklandırma ve diğer çalışmalar hızla tamamlanacak inşallah. Projenin uygulanması noktasında büyük emek gösteren Karayolları Bölge Müdürlüğümüze ve yüklenici firma çalışanlarına teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

[Fotoğraf: DHA]

Karadeniz’i Akdeniz Bölgesi'ne bağlayacak

Adını, Karadeniz ile iç bölgelerin bağlantı yolu olarak bilinen Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nden alan tünel, tamamlandığında Karadeniz’i Akdeniz Bölgesi'ne bağlayacak.