Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 15:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de patlayan televizyon yangın çıkardı: 1 ölü
[İHA (Arşiv)]
Osmaniye'de bir evde tüplü televizyon patladı. Patlama sonucu çıkan yangında dumandan zehirlenen yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Yeniköy köyünde 83 yaşındaki Mustafa Avcılar'ın evinde, yatak odasında bulunan tüplü televizyonun henüz belirlenemeyen bir nedenle patlaması sonucu yangın çıktı.
Alevleri gören yakınları tarafından evden çıkarılan Avcılar, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Dumandan zehirlendiği belirlenen Avcılar, kurtarılamadı.
Köylülerin çabasıyla söndürülen yangınla ilgili jandarma soruşturma başlattı.
Etiketler: Osmaniye
Son Haberler
- 16:47
- 16:46
- 16:46
- 16:19
- 16:16
Sıradaki Haber
Antalya'da yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz