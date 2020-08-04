Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 16 gözaltı
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde uyuşturucu madde ve para bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 16 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan yakalandı.
Adreslerdeki aramalarda, 19 gram uyuşturucu madde, 15 uyuşturucu hap, ruhsatsız 4 tabanca ve 4 av tüfeği, 3 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Gaziantep uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 4 Ağustos 2020 Salı 09:01
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