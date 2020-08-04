Haber Giriş: Kaynak: DHA
Bursa'da zehir tacirlerine operasyon
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 7 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli yerlerinde uygulama yaptı.
Yaklaşık 200 kişilik personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 110 kişi sorgulandı.
[Fotoğraf: DHA]
Narkotik köpekleri 'Rona' ve 'Galya'nın da kullanıldığı operasyonda ekipler, ev ve araçlarda arama yaptı.
Bu aramalar sonucu 7 kilo 250 gram uyuşturucu madde ele geçiren ekipler, 1 kişiyi de gözaltına aldı.
Şüpheli, işlemler için emniyete götürüldü.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: bursa uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 4 Ağustos 2020 Salı 08:38
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