Haber Giriş: Kaynak: DHA
Bayram tatili sonrası İstanbul trafiği yoğunlaştı
[Fotoğraf: DHA]
4 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitmesinin ardından İstanbul trafiğinde yoğunluk başladı.
Kurban Bayramı tatilinin ardından İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, sabah saatlerinde işe gitmeye başladı.
Megakentte TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketlilik başladı.
Trafik yoğunluğu yüzde 29'a çıktı
Trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi uygulaması üzerinden saat 07.45 itibarıyla yüzde 29'a çıktı.
Etiketler: trafik kurban bayramı tatili kurban bayramı İstanbulSon Güncelleme: 4 Ağustos 2020 Salı 08:25
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