Haber Giriş: Kaynak: AA
Karabük'te kanyona devrilen otomobildeki iki kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaklaşık 40 metreden İncekaya kanyonuna devrilen otomobildeki iki kişi, ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Gayza köyünde bulunan cam seyir terasına giden yolda ilerleyen, sürücü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yaklaşık 40 metreden İncekaya kanyonuna devrildi.
Bir kayaya asılı kalan otomobilden de yaklaşık 15 metreden su kanalına düşen Ercan Kaya ağır yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran Yasin Ulusoy ise telefonla yardım istedi.
Olay yerine, sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler iki saatlik çalışmayla kurtardı
İnmesi güç olan kanyona halatlarla inen ekipler, yaklaşık iki saatlik bir çalışmanın sonunda yaralıları çıkartabildi.
Ambulanslara alınan yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Safranbolu Karabük incekaya kanyonuSon Güncelleme: 4 Ağustos 2020 Salı 06:53
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