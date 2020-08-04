Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul'da dolunay manzarası mest etti
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da havanın kararması ile kendini gösteren dolunay, seyirlik manzaralar oluştu.
İstanbul’da akşam saatlerinde ortaya çıkan dolunayın eşsiz güzelliği kendine hayran bıraktı.
[Fotoğraf: DHA]
Özellikle İstanbul'un tarihi mekanlarında seyirlik manzaralar oluşurken, vatandaşlar bol bol fotoğraf çekildi.
[Fotoğraf: İHA]
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: tarihi mekanlar İstanbul dolunaySon Güncelleme: 4 Ağustos 2020 Salı 04:48
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