İstanbul Boğazı’ndaki teknelere 'koronavirüs' denetimi
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, botlarla İstanbul Boğazı'ndaki teknelere yönelik gece boyunca geniş çaplı koronavirüs denetimi gerçekleştirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gece boğazda kiralık teknelerin eğlence yeri olarak kullanılması ile ilgili denetim yaptı.
Boğazda faaliyet gösteren teknelerde salgına karşı alınan önlemlere uyulup uyulmadığı kontrol edildi.
1 yata ceza kesildi
Uygulama yapılan teknelerde sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edildiği görülürken, evrak kontrolü de yapıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, Toplum Destekli Polis ekipleri teknelerde bulunan yolcuları bilgilendirdi.
Ayrıca polis ekipleri, açık denizde bulunan özel bir yata ceza kesti.
Ses denetimi de yapıldı
Öte yandan, ekipler hassas cihazlarla boğazda gürültü kirliliğini denetimini de gerçekleştirdi.
Ekiplerin, İstanbul Boğazı'ndaki gezinti teknelerinde koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin kontrolü ve ses denetimlerinin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.