İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gece boğazda kiralık teknelerin eğlence yeri olarak kullanılması ile ilgili denetim yaptı.

Boğazda faaliyet gösteren teknelerde salgına karşı alınan önlemlere uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

[Fotoğraf: İHA]

1 yata ceza kesildi

Uygulama yapılan teknelerde sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edildiği görülürken, evrak kontrolü de yapıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, Toplum Destekli Polis ekipleri teknelerde bulunan yolcuları bilgilendirdi.

Ayrıca polis ekipleri, açık denizde bulunan özel bir yata ceza kesti.

[Fotoğraf: İHA]

Ses denetimi de yapıldı

Öte yandan, ekipler hassas cihazlarla boğazda gürültü kirliliğini denetimini de gerçekleştirdi.

Ekiplerin, İstanbul Boğazı'ndaki gezinti teknelerinde koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin kontrolü ve ses denetimlerinin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.