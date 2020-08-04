Uşak-İzmir kara yolu Selendi ilçe kavşağında, Ramazan Özen'in kullandığı otomobil, Ali Akgün yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

Kazada, sürücü ile aynı aileden Serkan ve Meryem Özen, Ayşe ve Feray Özdoğan yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan 2 kişi ekiplerce çıkarıldı

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan Ramazan ve engelli Serkan Özen'i çıkardı.

Yaralılar, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumları ağır olan Ramazan Özen ve Ayşe Özdoğan, buradaki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ulaşım bir süre aksadı

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan kamyon ve otomobilin yoldan kaldırılması ile ulaşım normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.