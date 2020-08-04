Yapılan denetimlerde sosyal mesafe kurallarına uymayan kafeterya, lokanta ve eğlence mekanlarıyla ilgili tutanak tutuldu.

Bu kapsamda İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için haklarında 4 ve üstü tutanak tutulan 6 işletmenin 15 gün süreyle kapatılmasına karar verildi.

Bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşanan ilçede bugün, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği maske ve sosyal mesafe denetimlerinde de 116 kişi ile 32 işletmeye ceza uygulanmıştı.