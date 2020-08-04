Haber Giriş: Kaynak: AA
Çeşme'de koronavirüs tedbirlerine uymayan mekanlara ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'in Çeşme ilçesinde 6 işletme yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 15 gün süreyle kapatıldı.
Yapılan denetimlerde sosyal mesafe kurallarına uymayan kafeterya, lokanta ve eğlence mekanlarıyla ilgili tutanak tutuldu.
Bu kapsamda İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için haklarında 4 ve üstü tutanak tutulan 6 işletmenin 15 gün süreyle kapatılmasına karar verildi.
Bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşanan ilçede bugün, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği maske ve sosyal mesafe denetimlerinde de 116 kişi ile 32 işletmeye ceza uygulanmıştı.
Etiketler: izmir çeşme koronavirüs covid 19Son Güncelleme: 4 Ağustos 2020 Salı 00:20
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