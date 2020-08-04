Haber Giriş: Kaynak: AA-İHA
Arabalı yolcu gemisi arıza yaptı, yüzlerce yolcu denizin ortasında mahsur kaldı
[Fotoğraf: İHA]
Marmara Adası açıklarında arızalanınca yüzlerce yolcusuyla denizin ortasında kalan arabalı yolcu gemisi, kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekiplerince kıyıya yanaştırıldı.
Avşa’dan dün 16.00’da hareket eden arabalı yolcu taşımacılığı yapan özel bir firmaya ait gemi, Marmara Adası yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı.
[Fotoğraf: DHA]
Gemi, denizin ortasında yüzlerce yolcusuyla birlikte mahsur kaldı.
[Fotoğraf: İHA]
İhbar üzerine olay yerine giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, gemiyi tahlisiye araçlarıyla Zeytinburnu’ndaki Zeyport Limanı'na yanaştırdı.
[Fotoğraf: İHA]
Yaşanan arıza nedeniyle yolcular tepkilerini dile getirdi.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: arabalı yolcu gemisi sahil güvenlikSon Güncelleme: 4 Ağustos 2020 Salı 06:33
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