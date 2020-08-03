Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 17 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan yakalandı.
Adreslerdeki aramalarda, 73 gram uyuşturucu, 9 uyuşturucu hap, ruhsatsız 8 tabanca ve 1 av tüfeği, 4 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Sıradaki Haber
Otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz