Kaza, Emirdağ-Çay kara yolu Bolvadin Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi karşısında meydana geldi.

Mustafa Durmuşer idaresindeki otomobilin devrilmesi sonucu, otomobilde bulunan sürücü ile Muharrem Durmuşer, Muhammed Türkaslan, Mehmet Said Ekici ile Berke ve Mahmut Varol yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bolvadin Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

2 kişi hayatını kaybetti

Durumu ağır olan Muharrem Durmuşer ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edilen Muhammed Türkaslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Mahmut Varol'un da ileri tetkik ve tedavi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildiği bildirildi.